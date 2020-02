Bilanţ coronavirus: aproximativ 500 de decese şi 25.000 de persoane infectate. In doar 24 de ore s-au inregistrat 65 de noi decese din cauza coronavirusului, majoritatea fiind in provincia Hubei, epicentrul virusului ucigas. De asemenea, si numarul persoanelor infectate a crescut cu 4.000 de persoane intr-o singura zi. Ina celasi timp, au fost salvate vietile a 910 persoane. La nivel mondial, in 27 de țari au fost inregistrate aproape 230 de cazuri de infecție cu acest virus. Cele mai multe persoane au calatorit recent in Wuhan sau in alte zone din provincia Hubei sau erau turisti chinezi. In Europa, virusul ucigas a fost confirmat la 25 de persoane,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- In actualizarea sa zilnica, comisia de sanatate din provincia chineza a raportat, de asemenea, o crestere accentuata a numarului de persoane infectate, cu 2.345 de cazuri noi confirmate in Hubei, centrul Chinei, care este focarul noii epidemii. In total, 19.950 de persoane sunt infectate cu noul…

- In 2002, cand a aparut virusul SARS (Sindromul Acut Respirator Sever) in China, fabricile din aceasta țara produceau in principal produse la prețuri reduse, precum tricouri și incalțaminte, pe care le vindeau in lumea intreaga. 17 ani mai tarziu, un alt virus letal s-a raspandit rapid, insa China…

- Apple a anunțat sambata ca va inchide toate magazinele sale și birourile companiei din China continentala pana pe 9 februarie, dupa ce temerile privind coronavirusul au crescut, numarul morților a depașit 300 de persoane, iar cel al persoanelor infectate a ajuns la 14.000.In timpul saptamanii Apple…

- ”Dintr-o mare precautie si pe baza ultimelor recomandari ale expertilor din domeniul sanatatii, inchidem birourile noastre corporative, magazinele si centrele de contact din China continentala, pana pe 9 februarie" , a anuntat Apple intr-un comunicat, anuntand ca asteapta sa redeschida magazinele,…

- Apple a anuntat sambata ca inchide toare magazinele si birourile corporative din China continentala, pana pe 9 februarie, din cauza coronavirusului care a dublat numarul deceselor la peste 250, intr-o saptamana, relateaza Reuters, citat de news.ro.”Dintr-o mare precautie si pe baza ultimelor recomandari…

- Teritoriul chinez Macao a devenit aproape un oras fantoma, intr-o perioada care de obicei este cea mai aglomerata din an pentru cel mai mare centru de cazinouri din lume, in urma masurilor autoritatilor de a tine sub control virusul, Starbucks a inchis jumatate din restaurantele din China, in timp…

