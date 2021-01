Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 15 ianuarie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 3.353 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 63 decese și 1.091 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Joi, 14 ianuarie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 3.525 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 66 decese și 1.101 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Grupul de Comunicare Strategica anunța, astazi, un nou bilanț al infectarilor cu Covid-19. La raportarea anterioara, din 12 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 676.968 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).605.045 de pacienți au fost declarați vindecați.In…

- Autoritațile romane au facut un nou anunț important pentru cetațeni! Grupul de Comunicare Strategica a transmis pentru sambata, 2 ianuarie 2020, ca au fost raportate 1.194 de noi cazuri de infectare cu coronavirus in ultimele 24 de ore. Iata cate persoane și-au pierdut viața in acest interval de timp!

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat noul numar de infectari cu noul coronavirus, din ultimele 24 de ore. Potrivit acestora, 5.158 persoane s-au infectat cu virusul Covid-19, iar 139 pacienți au decedat.

- Miercuri, 2 decembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 4.916 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. De asemenea, 135 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 1.260 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Grupul de Comunicare Strategica a facut un nou anunț pentru Romania. Potrivit informațiilor emise de autoritați, au fost inregistrate 4.207 de noi cazuri de infectare cu COVID-19 in ultimele 24 de ore. Iata cate persoane au murit in acest interval!

- Alte 8.651 de cazuri de infectare cu noul coronavirus - cel mai mare numar de la debutul pandemiei - au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, in urma a 35.964 de teste. Bilanțul COVID-19 a ajuns astfel la 267.088, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica. De asemenea,…