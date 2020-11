Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Oradea a informat astazi ca sapte persoane au fost confirmate pozitiv in urma testarii pentru Covid-19 in ultimele saptamani, scrie agerpres . Potrivit comunicatului Biroului de informare al institutiei, pentru fiecare dintre cele sapte persoane s-a efectuat ancheta epidemiologica de…

- Șapte persoane de la Curtea de Apel Oradea au fost confirmate cu COVID-19 in ultimele saptamani, potrivit unui comunicat al Biroului de informare al instituției. Pentru fiecare dintre cele șapte persoane s-a e...

- Au fost confirmate 117 cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise sambta, 10 octombrie, de catre Direcția de Sanatate Publica. In total, in județ, au fost inregistrate 2.505 de infectari, de la inceputul pandemiei. In actualizare Localitațile din care provin…

- Au fost confirmate 32 cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise marți, 29 septembrie, de catre Direcția de Sanatate Publica. In total, in județ, au fost inregistrate 1788 de infectari, de la inceputul pandemiei. Localitațile din care provin cazurile noi…

- O angajata a Judecatoriei Cimpeni a fost diagnosticata cu noul coronavirus, activitatea instantei fiind suspendata vineri pentru efectuarea dezinfectiei. Potrivit reprezentantilor Judecatoriei Cimpeni, angajata face parte din personalul auxiliar de specialitate, iar ancheta epidemiologica declansata…

- Au fost confirmate 12 cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise duminica, 6 septembrie, de catre Direcția de Sanatate Publica. In total, in județ, de la inceputul pandemiei au fost inregistrate 1208 imbolnaviri. Localitațile din care provin cazurile…

- Au fost confirmate 14 cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise joi, 3 septembrie, de catre Direcția de Sanatate Publica. In total, in județ, de la inceputul pandemiei au fost inregistrate 1179 imbolnaviri. De asemenea, 912 au fost declarate vindecate,…

- O casiera de la Gara CFR Constanta a murit din cauza COVID-19, iar alte doua angajate au fost confirmate cu noul coronavirus, Directia de Sanatate Publica declansand in acest caz o ancheta epidemiologica. Citeste si: Focar de coronavirus la Spitalul Floreasca. Mai multe sectii au fost inchise…