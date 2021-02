Bihor: Festivalul-concurs "D'ale porcului", restrâns, din cauza pandemiei, la un concurs de degustare pe şapte categorii Editia actuala a Festivalului-concurs "D'ale porcului" va fi una adaptata perioadei de criza sanitara mondiala, evenimentul gastronomic destinat pastrarii traditiilor culinare urmand sa se desfasoare, sambata, sub forma unui concurs de degustare. "Este al saptelea an de cand organizam acest festival-concurs si nu am dorit sa treaca iarna fara sa avem acest eveniment asteptat, la care in 2019 am avut peste 20.000 de vizitatori si multe aprecieri din partea oradenilor care au avut ocazia sa vada pe viu prepararea unor produse traditionale. Cel mai important avantaj al formatului de criza propus… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

