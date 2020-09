Stiri pe aceeasi tema

- Primele trei statii de incarcare a masinilor electrice pentru posesorii acestui tip de vehicule vor fi amenajate, pana in aprilie anul viitor, in Brasov, in cadrul unui contract, semnat ieri, de Primarie, cu o asociere de firme din municipiu, avand o valoare de aproximativ 450.000 de lei. Conform unei…

- "Enel X, prin filiala sa Enel X Financial Services, specializata in solutii de plata, a fost selectata de catre Hubject pentru a activa serviciile de decontare financiara dintre operatorii de puncte de incarcare (CPO) si furnizorii de servicii de e-mobilitate (EMP) pe platforma eRoaming a Hubject, lider…

- Lidl continua investițiile in Romania prin inaugurarea a doua noi magazine pe data de 13 august: unul in orașul Gherla, județul Cluj, care dispune și de stație de incarcare pentru automobile electrice, iar celalalt in orașul Marghita, județul Bihor . Pentru ca sanatatea angajaților și a clienților este…

- Pe o piața auto care s-a comprimat semnificativ dupa 7 luni, cu 34,2%, automobilele electrice iși continua creșterea, cu un plus de 53,6% fața de perioada similara din 2019, anunța APIA. Deși in luna...

- Amenajarea primelor statii de incarcare electrica auto din municipiul Calarasi a intrat in linie dreapta. Conform contractului de proiectare si executie semnat de catre autoritatile locale, in aproximativ 3 luni cele patru puncte de incarcare auto electrica vor fi finalizate.

- "Pe str. Ferdinand, care anterior nu avea niciun copac, au fost plantati 51 arbori cu balot in cadrul procesului de reabilitare. Pentru acestia a fost instalat un sistem de irigatii automat, cu senzor de ploaie / umiditate. 12 statii electrice de incarcare pentru biciclete si trotinete sunt amplasate…