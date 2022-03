Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Statelor Unite a anuntat ca va oferi un ajutor umanitar suplimentar de 186 de milioane de dolari pentru refugiatii care au fugit de razboiul din Ucraina.„Asistenta umanitara suplimentara pentru refugiatii din tarile vecine Ucrainei sprijina furnizarea de alimente, apa potabila sigura, protectie,…

- Dupa valul de sanctiuni occidentale impotriva intereselor Rusiei, este vorba de a continua sa canalizam “strigatul global impotriva atrocitatilor agresiunii ruse in sprijin practic si de durata pentru Ucraina”, potrivit Downing Street. Londra a mai indicat ca va acorda un ajutor de 100 de milioane de…

- Presedintele american Joe Biden a reiterat, in discursul privind Starea Uniunii, ca SUA nu va trimite trupe in Ucraina, in urma invaziei Rusiei, relateaza CNN. El a transmis ca SUA este alaturi de poporul ucrainean si ca au fost trimise trupe in Europa “pentru a proteja aliatii NATO in eventualitatea…

- Liderii celor doua agentii s-au declarat ingrijorati de potentiala inmultire a efector invaziei ruse. Acestia s-au referit la cresterea preturilor marfurilor, perturbari pe pietele financiare si riscul de a creste in continuare inflatia globala. Banca Mondiala a anuntat ca va angaja 3 miliarde…

- Președintele american Joe Biden a aprobat suma de 350 de milioane de dolari pentru asistența militara imediata suplimentara pentru Ucraina, dupa ce a vorbit cu Volodimir Zelenski. Acest lucru a fost anunțat de ambasadorul Ucrainei in Statele Unite, Oksana Markarova, pe Facebook, potrivit Ukrinform.com.…

- ”Suntem pregatiti de negocieri in orice moment, imediat ce forrtele armate ucrainene ne vor auzi apelul si vor depune armele”, declara Lavrov intr-o conferinta de presa, la o zi de la lansarea ofensivei ruse in Ucraina. Kremlinul a amenintat, la randul sau, cu masuri de retorsiune ”simetrice sau asimetrice”…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a desfașurat trupe și echipamente militare necesare pentru a invada intreaga Ucraina, au declarat vineri liderii de varf ai Pentagonului, in timp ce inalți oficiali ai Departamentului Apararii din SUA au avertizat ca conflictul tensionat conduce Statele Unite,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri ca este "convins" ca o invazie sau o incursiune militara rusa în Ucraina "nu se va întâmpla" exprimându-si speranta ca diplomatia va rezolva criza în curs, în special dintre Rusia si…