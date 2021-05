SUA sunt principalul importator de armament din Turcia in primul trimestru din 2021, in ciuda criticilor administrației Biden la adresa Ankarei, dupa achiziția de sisteme S-400 din Rusia. Exporturile turcești de produse din industria de aparare și aviație au inregistrat in primul trimestru al acestui an o creștere de 47,7% fața de aceeași perioada a […] The post Biden il critica pe Erdogan dar importa arme la greu din Turcia first appeared on Ziarul National .