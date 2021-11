Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Joe Biden a salutat marti ''un moment de cotitura'' in lupta impotriva pandemiei de COVID-19 inceperea vaccinarii copiilor cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani in SUA, relateaza AFP. ''Aceasta le va permite parintilor sa puna capat lunilor de preocupari pentru copiii lor si va reduce…

- Valeriu Gheorghița a precizat ca doza pentru copiii din grupa de varsta 5-11 ani va fi o treime din vaccinul Pfizer pentru adulți, respectiv 10 micrograme, iar compania va livra flacoane speciale pentru aceasta categorie de varsta, rfelateaza G4Media.ro.„Vom organiza in fiecare centru un cabinet dedicat…

- Statele Unite au autorizat vineri vaccinul Pfizer-BioNTech impotriva COVID-19 pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani, deschizand calea pentru lansarea iminenta a unei noi etape majore a campaniei de imunizare, care vizeaza 28 de milioane de copii din tara, relateaza AFP, citata de Agerpres.…

- Africa de Sud a inceput vaccinarea impotriva COVID-19 a copiilor cu varsta de 12 ani si peste, fiind prima tara din Africa Subsahariana care ia aceasta masura, relateaza dpa. Cel putin 3,25 milioane de fete si baieti urmeaza sa fie vaccinati pana in ianuarie 2022, jumatate din toti copiii…

- Mai mult de jumatate de milion de persoane s-au vaccinat impotriva COVID cu a treia doza, iar una din cele mai in varste persoane care s-a imunizat cu a treia doza este Zoea Baltag, in varsta de 105 ani, potrivit paginii de Facebook Ro Vaccinare. Doamna Zoea Baltag, in varsta de 105 ani, a primit astazi,…

- Compania United Airlines a anuntat miercuri ca va concedia 232 de angajati care au decis sa nu se vaccineze impotriva COVID-19. United Airlines este prima mare companie de transport aerian care face obligatorie vaccinarea anti-COVID-19 pentru angajatii sai, dupa ordinul executiv dat de presedintele…

- Statele Unite urmeaza sa cumpere si sa distribuie in tarile sarace 500 de milioane de doze suplimentare de vaccin impotriva covid-19 Pfizer/BioNTech, iar numarul total al dozelor de vaccin pe care Statele Unite au promis sa le doneze creste astfel la 1,1 miliarde, anunta miercuri oficiali de rang…

- Grecul Stefanos Tsitsipas (3 ATP) spune ca se gandeste sa faca vaccinul impotriva coronavirusului pana la finele anului, desi initial isi exprimase reticentele fata de acesta, scrie DPA. Tsitsipas (23 ani) afirma ca nu-si va face vaccinul anticoronavirus decat daca acest lucru va fi impus de ATP, el…