- Președintele american Joe Biden a declarat vineri ca a adus in discuție subiectul uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi la intalnirea pe care a avut-o cu prințul saudit Mohammed bin Salman, scrie Reuters . Serviciile americane de informații au ajuns la concluzia ca prințul bin Salman a aprobat in…

- Joe Biden și prințul mostenitor saudit Mohammed bin Salman s-au salutat cu pumnul, la sosirea presedintelui american in Arabia Saudita, informeaza BBC . Casa Alba a precizat ca Joe Biden incearca sa evite strangerile de mana pentru a se proteja de COVID. Joe Biden a fost criticat din cauza acestei vizite,…

- Joe Biden si printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman s-au salutat cu un "fist bump" la sosirea presedintelui american in Regatul Arabiei Saudite. Casa Alba a precizat ca liderul american incearca sa evite strangerile de mana pentru a se proteja de Covid-19, relateaza BBC. Joe Biden a intampinat…

- In calatoria sa, liderul american se va intalni inclusiv cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman, considerat vinovat pentru uciderea din 2018 a jurnalistului și disidentului Jamal Khashoggi, scriu Financial Times și The Guardian. Joe Biden face saptamana aceasta prima sa vizita in Orientul Mijlociu…

- Joe Biden se va intalni cu prințul saudit Mohammed bin Salman in timpul unei vizite in Orientul Mijlociu in iulie, indepartandu-se de promisiunea sa din campanie ca va trata regatul ca pe o „paria”, conform Reuters. Vizita are loc in contextul in care președintele american vrea sa combata prețurile…

- Presedintele Uniunii Africane, Macky Sall, care este și președinte al Senegalului, i-a spus vineri, 3 iunie, omologului sau rus, Vladimir Putin, ca țarile din Africa au devenit victime ale razboiului din Ucraina in condițiile in care nu mai au acces la cereale, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Am venit…

- Presedintele Joe Biden a afirmat luni ca Statele Unite nu vor trimite Ucrainei sisteme de rachete care pot lovi Rusia, transmite Reuters. Liderul de la Casa Alba a dezmintit implicit stiri conform carora guvernul american se pregateste sa le trimita ucrainenilor rachete avansate cu raza lunga de actiune,…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Boris Johnson, este un om abject si cu multe pacate, dar cu siguranta nu este un politician prost. Mi-ar lua foarte mult spatiu sa insir falsurile cu care si-a construit cariera in presa si in politica, mi-ar lua si mai mult sa enumar gafele, greselile impardonabile, minciunile…