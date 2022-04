Bicfalvi a marcat pentru Ural, în campionatul Rusiei Mijlocasul roman Erik Bicfalvi a marcat un gol pentru Ural Ekaterinburg, care a terminat la egalitate cu TSKA Moscova, 2-2, duminica, in deplasare, in etapa a 23-a a campionatului de fotbal al Rusiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

