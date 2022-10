Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Les Chobeaux din Cluj, formata din tineri absolvenți ai Facultații de Teatru și Film de la Universitatea Babeș-Bolyai, va fi prezenta in Onești cu o oferta artistica de neratat. Cu sprijinul Direcției Cultura a Primariei și al Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti”, trupa de actori va susține doua…

- Urmare unui parteneriat de succes intre Asociatia Cultural Științifica „Dimitrie Ghika – Comanești” și Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comanești s-a reușit crearea unui spațiu de invațare in aer liber, in curtea unitații de invațamant. Proiectul Permacultura – punte de legatura intre școala și comunitate,…

- 33 de instituții școlare din judetul Bacau, școli Gimnaziale, licee și o gradinița au participat sambata,17 Septembrie 2022, la Ziua Naționala a Curațeniei. 3500 de elevi, 150 de cadre didactice, 100 de voluntari din cadrul structurilor M.A.I, 1000 de voluntari din instituțiile publice județene, parinti…

- Sambata, 17 septembrie 2022, se implinesc 141 de ani de la nașterea poetului George Bacovia. Cu aceasta ocazie, Biblioteca Municipala „Radu Rosetti” organizeaza, vineri, 16 septembrie, de la ora 17,00, vernisajul expoziției de caricatura „Portret. Bacovia”, realizata de Victor Eugen Mihai-VEM. Pentru…

- In Aula Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti” din Onești a fost lansat, luni, 12 septembrie, in premiera naționala, setul de șase lucrari de istorie „Romania in Primul Razboi Mondial și Marea Unire a Romaniei”. In carțile, care au ieșit de sub teascurile Tipografiei Magic Print din Onești, sunt analizate…

- In aula Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti” din Onești va fi lansat, luni, 12 septembrie, in premiera naționala, setul de lucrari de istorie „Romania in Primul Razboi Mondial și Marea Unire a Romaniei”. Este vorba de șase volume, care au ieșit de sub teascurile Tipografiei Magic Print din Onești și…

- Așa cum a promis inca de la venirea sa la CSM Onești, antrenorul Relu Auraș duce orașul de pe Trotuș in arena internaționala. Trei sportivi pregatiți de el și de colegul sau Vasile Pradaiș vor reprezenta Romania la Campionatele Europene de Cadeți din Turcia. Cei trei sunt Andrei Jgheban, Renato Nica…

- „Suntem printre primele șapte localitați din Romania la SMART CITY – ne atrage atenția primarul orașului stațiune Slanic-Moldova, Gheorghe Baciu. Dar suntem, detașat pe primul loc, raportat la numarul de locuitori. Slanic-Moldova are 5.169 de locuitori, iar ceilalți au peste 200.000. Este o munca nevazuta,…