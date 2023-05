Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Bucovinei ”I.G.Sbiera” organizeaza acțiunea ”Ciprian Porumbescu in inima copiilor” ce conține micro-recitaluri susținute de elevi de la Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu”: – Matei Olari și Alexandru Dragomirescu – clasa de chitara, prof. indrumator Ilie Aurelian Zugrav – Alexandru Vladianu,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Consiliul Județean Mureș a organizat, in data de 5 mai, Concursul cu tematica de protectie civila intitulat "Cu viata mea apar viata". Competiția s-a desfașurat la Platoul…

- Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera", sub egida Consiliului Județean Suceava, organizeaza, in perioada mai - octombrie 2023, Concursul de povestiri digitale (digitales) pentru elevi „Ciprian Porumbescu – tanarul romantic".Concursul iși propune sa puna in valoare ...

- Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, in colaborare cu Teatrul „Matei Vișniec” Suceava, Muzeul Bucovinei, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Primaria comunei Șerbauți, Societatea Scriitorilor Bucovineni, organizeaza ediția a V-a a Festivalului…

- Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, sub egida Consiliului Județean Suceava, in colaborare cu Societatea Scriitorilor Bucovineni și Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, organizeaza marți, 25 aprilie, incepand cu ora 11.00, evenimentul „Din viața și opera lui Ciprian Porumbescu”: vizionare de…

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Poeziei, marți, 21 martie, de la ora 13.00, la Sala de Arta „Elena Greculesi” a Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” va avea loc lansarea volumului de poeme Și Dumnezeu a fost țarana, de Nichita Danilov, aparut la Editura Cartier din Chișinau, colecția Rotonda. Vor participa,…

- Competiția se adreseaza elevilor in clasele V – VIII, pasionați de istorie, geografie, limbi straine, cultura generala și care vor sa iși testeze cunoștințele alaturi de colegii lor. Concursul național Euro Quiz este organizat de Reprezentanța Comisiei Europene in Romania in parteneriat cu Ministerul…