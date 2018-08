Stiri pe aceeasi tema

- Primul meci amical al nou-promovatei in Liga a II-a, Petrolul, din mandatul lui Leo Grozavu, antrenorul principal instalat vara aceasta, s-a desfașurat pe fosta arena Conpet, la Strejnicu, cu doua zile inaintea deplasarii in cantonamentul din Slovenia. A fost 2-0 pentru „lupi”, dupa un autogol al capitanului…

- Petrolul va juca in runda a doua a esalonului secund, maine, cu CS Balotesti, elevii lui Leo Grozavu intrand in “linie dreapta” cu pregatirea acestui meci. Partida va incepe la ora 18.00 si se va disputa pe stadionul „Concordia” din Chiajna, arena aleasa de catre cei de la Balotesti pentru a organiza…

- Petrolul a promovat in Liga a 2-a, insa nu va putea juca meciurile de acasa pe arena "Ilie Oana", stadionul obișnuit pe care și-a desfașurat meciurile. Jandarmeria și Inspectoratul pentru Situații de Urgența și Direcția de Sanatate Publica sunt instituțiile care considera ca arena nu indeplinește condițiile…

- Petrolistii au ajuns, de ieri, in Slovenia, acolo unde sunt gazduiti de Hotel Toplice, din Terme Catez – Brezice, o locatie perfecta pentru cantonamentele centralizate, cu “tot ce trebuie” – teren de antrenament, liniste, conditii bune de cazare si masa si, mai ales, posibilitatie de refacere la cel…

- Peterson Pecanha (38 de ani) este unul dintre cei mai apreciați portari straini care au trecut prin Liga 1, avand evoluții foarte bune la Rapid și Petrolul. Goalkeeperul care in ianuarie 2019 va implini 39 de ani tocmai a semnat o noua ințelegere valabila pentru u sezon. A lasat-o pe Academico Viseu…

- FC Petrolul a inceput campania de achiziții și a adus unul dintre cei mai in forma fotbaliști din returul Ligii a 2-a din sezonul trecut. "Lupii" l-au convins pe Claudiu Herea (28 de ani) sa semneze un contract pe doi ani. Fratele mai mic al lui Ovidiu a evoluat in a doua parte a sezonului trecut la…

- Doi jucatori cu CV de Liga 1, unul dintre ei chiar cu echipe importante in dreptul sau, frații Claudiu și Ovidiu Herea se afla la sediul clubului Petrolul pentru a negocia contracte cu formația ploieșteana. Ultima data la CS Balotești, de unde au plecat dupa partida cu Metaloglobus, cei doi sunt in…

- Dinamo a devenit campioana nationala la handbal masculin, fiind prima echipa dupa HCM Constanta care reuseste sa castige trei titluri la rand. Una din explicatiile acestor reusite are in prim-plan portarii. Trupa din Stefan cel Mare a avut in primul rand o poarta foarte bine acoperita in toti acesti…