- Cristian Rizescu nu s-a mai ferit și a povestit cum a inceput povestea de dragoste dintre el și soția lui, femeia care ii este alaturi de peste 27 de ani. Cei doi au inceput cu o poveste de dragoste cu nabadai, in care nici un parințe nu a fost de acord cu relația lor. Iata cum a reușit artistul sa…

- Una din metodele imperativ aduse in discuție, mai ales acum, este igiena corporala, mai ales a mainilor. Acum a devenit motivație, datorita situație in care ne aflam. In trecut igiena, cel puțin pentru unii, nu a fost pe primul plan, cu toate ca ar fi trebuit. Celebrul nutriționist, Mihaela Bilic, spune…

- Astazi este o zi mare pentru Dan Badea și soția sa. Cei doi iși sarbatoresc fiul care a implinit varsta de 2 ani. Iși doresc aceștia sa devina din nou parinți? Iata ce au dezvaluit la Xtra Night Show.

- Cornel Pasat și soția lui Bianca au oferit primele declarații in direct la Antena Stars despre cea de-a doua sarcina a blondinei. Invitați la Star Matinal, cei doi parinți au vorbit deschis despre relația și frumoasa lor familie.

- Actorii Teatrului Nottara sunt pregatiti sa urce pe scena si asteapta cu speranta ordinul scris pentru redeschiderea salilor de spectacol, a afirmat, vineri, managerul Marinela Tepus. Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis vineri ca, incepand de luni, in salile de spectacol,…

- Speak și Ștefania și-au luat toți fanii de pe rețelele de socializare prin surprindere cu cele mai recente dezvaluiri! Cantarețul a organizat o sesiune de intrebari și raspunsuri in care le-a facut admiratorilor unele marturisiri uluitoare despre copii, iar mulți dintre internauți s-au gandit astfel…

- In cursul anului trecut, in municipiul Iasi au fost inregistrati 7.541 de copii, cele mai frecvente prenume alese de parinti fiind Matei, Alexandru, Stefan, Maria, Anastasia, Ioana, potrivit unei statistici a Serviciului de Stare Civila Iasi. Potrivit sursei citate, 3.707 din cele 7.541 acte de nastere…

