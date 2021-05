Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre Bianca Rus și Lorenna este de neoprit! Dupa ce Bianca Rus a acuzat-o ca i-a furat iubitul, Lorenna a intrat in direct și a declarat ca nu știe despre ce este vorba. Cele doua au avut un schimb de replici, in direct la Star Matinal, de la Antena Stars. Cine este barbatul pe care Lorenna…

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu traiesc de aproape patru ani o frumoasa poveste de dragoste. Chiar daca de multe ori a lasat sa se ințeleaga faptul ca nu ezita sa mearga din nou la altar, vedeta vine acum cu o declarație neașteptata. Invitata in cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, Andreea Marin…

- Ozana Barabancea și-a deschis din nou sufletul in fața fanilor sai. Invitata la Antena Stars, celebra jurata de la Te cunosc de undeva a interpretat un cantec deosebit, o priceasna inchinata Domnului, dar a dezvaluit la Star Matinal și ce minune mare a trait datorita credinței. Detalii emoționante!

- Oana Roman a vorbit in direct la Showbiz Report despre problemele cu care s-a confruntat in vacanța din Egipt, dar mai ales despre relația pe care o are acum cu Marius Elisei. Potrivit vedetei, fostul ei soț nu le-a insoțit in vacanța pe ea și fiica lor, insa s-a oferit sa le duca de la aeroport, dar…

- Scandalul in lumea muzicii populare ia amploare, iar acum de la Maria Drogomiroiu, Elena Merișoreanu a trecut la Saveta Bogdan. Invitata intr-o emisiune TV, Saveta Bogdan a facut o dezvaluire șoc despre colega sa de breasla. Ea afirma ca Elena Merișoreanu e divorțata de 20 de ani

- Ellie White și Doru Tinca, cel care ii este și manager, formeaza un cuplu de 14 ani, au impreuna doi copii, insa pana acum, aceștia nu s-au casatorit. Artsia de 37 de ani a explicat de ce nu au ajuns inca in fața altarului. „Am fost ceruta frumos, in genunchi, in camera de hotel, la o luna dupa ce ne-am…

- Viața jurnalistei Mihaela Moise, cunoscuta drept Meme, s-a schimbat mult in ultimii ani, mai ales de cand aceasta a devenit mama. Invitata la Showbiz Report, bruneta a marturisit ca ii pare rau ca nu a facut acest pas de a deveni parinte mult mai devreme.

- Saveta Bogdan a dat carțile pe fața și a vorbit despre iubitul sau. Indragita artista are o relație de mulți ani cu un avocat celebru. Artista nu se mai ascunde și a facut dezvaluiri neștiute la Star Matinal de la Antena Stars.