- Nou episod dramatic in viața Biancai Dragușanu! Nici bine nu a venit soarele pe strada ei dupa ce s-a impacat cu Bodi ca deja norii s-au napustit asupra peisajului. Blondina a fost agresata de un prieten de-al afaceristului. Ce facea partenerul ei in acest timp? Bianca Dragușanu, agresata de prietenul…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi și-au spus din nou „adio”. La scurt timp dupa ce a confirmat desparțirea, in exclusivitate pentru Spynews.ro, blondina ii arunca „sageți”, in public, afaceristului. Iata ce mesaj subtil a postat pe Internet!

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au hotarat sa o ia, din nou, pe drumuri separate. Dupa ce bomba a fost aruncata de Spynews.ro, musculosul afacerist a facut și primele declarații oficiale despre desparțire, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Bianca Dragușanu, una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania, pare ca nu este atat de pretențioasa cum crede lumea atunci cand vine vorba de haine sau costume de baie. Chiar daca lumea crede ca iubita afaceristului Alex Bodi cheltuie mii de euro pe țoale, lucrurile nu stau deloc așa. Câți bani…

- In urma cu mai bine de o saptamana, Alex Bodi a fost prins pe picior greșit de autoritați și a fost drastic sancționat. Pe langa suspendarea permisului, iubitul Biancai Dragușanu a primit o super-amenda și a fost plasat in carantina institutionalizata, pentru ca trebuia sa fie in izolare in perioada…

- In urma cu cateva zile, Alex Bodi a fost oprit de catre polițiști pentru ca barbatul conducea cu o viteza mult prea mare. Astfel, barbatul a fost sancționat pentru depașirea vitezei cu mai bine de 50 de km/h fața de viteza maxima admisa pe acea porțiune de drum. Alex se afla la volanul bolidului…

- Bianca Dragușanu i-a impus lui Alex Bodi mai multe condiții pentru a se intoarce in brațele lui. Blondina n-a dat uitarii cele intamplate și increderea inca n-a fost recapatata, dar a considerat ca Alex Bodi mai merita o șansa așa ca, cei doi și-au negociat impacarea.