Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu nu s-a mai putut abține și a marturisit ca a avut parte de o intamplare neașteptata la atelierul ei. Bianca Dragușanu a fost scoasa din minți de catre o clienta, iar diva fost la un pas sa sune la poliție. Iata de la ce a pornit totul!

- Bianca Dragușanu a uimit pe toata lumea cand a spus ca iși pune mereu foi de dafin in pantofi și in portofel. Invitata in emisiunea lui Teo Trandafir, prezentatoarea de la Kanal D2 a explicat de ce recurge la aceste obiceiuri.Bianca Dragușanu crede mult in energii și apeleaza la tot felul de obiceiuri…

- Laurette este implicata intr-un proces fara precedent, de pe urma caruia a vut mult de suferit. Vedeta a ajuns in instanța dupa ce a depus plangere impotriva lui Marian Tatic, pe care l-a acuzat ca a agresat-o. Mai mult, exista și un presupus complice, care a rasturnat intreaga situație.

- De curand, vedeta și-a anunțat fanii ca se confrunta cu probleme de sanatate, iar medicii i-au recomandat sa renunțe, in perioada urmatoare, la activitațile care o solicita. Afla din randurile de mai jos despre ce este vorba.

- Zilele acestea, politica locala a fost marcata de o situație cel puțin ciudata: Minerva Ploscar, care demisionase din PMP in septembrie 2021 iar apoi și-a anunțat inscrierea in PNL in noiembrie 2021, a revendicat mandatul de consilier local, dupa ce Emil Moldovan și-a dat demisia, din motive personale.…

- Bianca Dragușanu este o mama devotata, iar vedeta petrece destul de mult timp cu micuța ei, Sofia, iar de aceasta data a fost profund impresionata de gestul pe care fiica ei l-a facut. Iata cum a surprins-o Bianca Dragușanu pe cea mica!

- Dupa desparțirea de Marius Elisei, Oana Roman a trecut printr-o noua separare dificila. Vedeta a marturisit ca ”a jelit” cand a dat unul dintre puii cațelușei ei. Momentul desparțirii a fost extrem de greu și pentru fiica ei.

- Andreea Antonescu i-a surprins pe telespectatorii America Express cu faptul ca nu a aparut in ediția 9 din 29 ianuarie 2023. Vedeta a avut un motiv intemeiat pentru care a lasat-o singura pe coechiiera ei și acum a dezvaluit ce s-a intamplat, de fapt.