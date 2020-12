Stiri pe aceeasi tema

- Cine-ar fi crezut? Dupa ce au iubit același barbat, Bianca Dragușanu și Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, au devenit cele mai bune prietene. Așadar, cele doua nu sunt nici pe departe rivale, ba din contra, se ajuta reciproc in orice situație! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau…

- Bianca Dragușanu și Iulia Salagean dovedesc inca odata ca trecutul a fost lasat in urma. Cele doua foste soții ale lui Alex Bodi au fost surprinse impreuna la aceeași masa și atmosfera dintre ele a fost complet nealteptata.

- Alex Bodi a fost denunțat in septembrie de Iulia Salagean, una dintre fostele soții, pentru una dintre acuzele care i se aduc in dosarul de proxenetism pentru care a fost reținut. Aceasta era prietena la catarama cu Bianca Dragușanu. Alex Bodi, denunțat de una dintre femeile din viața lui, prostituata…

- Nici bine nu s-a desparțit de Alex Bodi, caci, Bianca Dragușanu a dat fuga in Dubai la buna sa prietena, Ramona Gabor! Și daca credeați ca doar divele s-au distrat pana de dimineața, va inșelați amarnic! Bodi e ”solo” de obligații și la propriu și la figurat! De ce spunem asta? Priviți cu atenție filmulețul…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi sunt cel mai controversat cuplu de noi, iar in ciuda tuturor desparțirilor cei doi sunt din nou impreuna, insa iata ca mai tot timpul intre ei intervin neințegeri. Vedeta e din nou suparata pe iubitul afacerist!

- Dupa ce a petrecut toata seara in compania lui Alex Bodi, asta dupa ce in ultimele zile au aparut zvnuri cum ca aceasta ar fi batut-o, in aceasta dimineața Bianca Dragușanu s-a urcat in primul avion și a parasit Romania!

- Daca, in luna martie a.c. blondina a decis sa faca publica situația sa, o imagine in care o arata desfigurata de fostul sau soț, ei bine, cancan.ro a surprins imagini zguduitoare dintr-o noua etapa a scandalului conjugal ce-i are drept protagoniști. Conform imaginilor ce probeaza actul de violența,…

- Au fost imagini șocante facute publice in aceasta dimineața cu Bianca Dragușanu și Alex Bodi, care au fost surprinse de paparazzi Spynews.ro in urma cu puțin timp. Pe imagini, vedeta e bruscata de afacerist, dar iata ca acum cei doi vin cu prima reacție in acest sens. Bianca Dragusanu, adevarul despre…