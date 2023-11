In Constanta: Atentie, un alt copac este in pericol sa se prabuseasca!

In urma codului galben de intensificari ale vantului, un alt copac este in pericol sa cada in orasul Constanta, de aceasta data, potrivit ISU Constanta. Pompierii spun ca riscul sa se prabuseasca copacul este in interiorul complexului Flamanda din Constanta. La… [citeste mai departe]