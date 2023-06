Stiri pe aceeasi tema

- Cand nu horește, Florentina Vlad crește capre și vaci! Solista maramureșeana are o ferma zootehnica langa Baia Mare. Originara din comuna Bogdan Voda, Maramureș, cantareața de muzica tradiționala și de petrecere nu-i sunt straine versurile cantecelor sale, caci se implica in afacerea de familie, ferma…

- Partidele parlamentare au colectat si cheltuit, in mare, mai multi bani decat in 2021 – reiese din raportul de analiza a finantarii partidelor politice pentru anul 2022, realizat de Expert Forum și preluat, joi, de Agerpres. Datele disponibile pentru 93 de partide indica venituri totale de 276,7 milioane…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat duminica, in emisiunea „In fața ta”, la Digi24, ca ministerul pe care il conduce a cheltuit, in premiera, banii din POIM (Programul Operational Infrastructura Mare) pe care ii putea accesa si chiar a cerut o suplimentare de 10 la suta de la Ministerul…

- Guvernul a aprobat joi hotararea prin care producatorii agricoli din sectorul cerealelor vor beneficia de un sprijin de urgenta in valoare totala de 20 de milioane de lei, informeaza AGERPRES . Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anuntat ca producatorii agricoli afectati de cresterea…

- Pentru anul in curs, sunt alocate fonduri europene de 811 milioane de euro pentru proiecte de digitalizare a administrației publice. Implementarea acestor soluții tehnologice avansate va avea impact asupra a peste trei milioane de contribuabili, care interacționeaza frecvent cu administrația, dar și…

- Totul s-a intamplat in primavara anului trecut, cand cei patru au intrat in casa italianului in varsta de 34 de ani și l-au inchis intr-un dulap pe acesta și pe soția sa.Agresorii ar fi acționat la pont dupa ce au aflat ca barbatul caștigase la loterie 5 milioane de euro.Hoții au furat din casa acestuia…

- Guvernul urmeaza sa aloce in acest an din bugetul de stat suma 67,54 milioane lei (echivalentul a 3.154.450 de euro) companiei Arena Naționala SRL pentru majorarea capitalului social. Banii de fapt vor merge la plata a doua transe din suma investitiei de 43 milioane euro, facute in proiectarea si constructia…