- Relația dintre Bianca Dragușanu și Gabi Badalau a fost pusa sub semnul intrebarii dupa ce fiul de milionar a fost surprins in compania a patru domnișoare, la miez de noapte, zilele trecute. Ce a facut, cu adevarat, barbatul in acea seara.

- Bianca Dragușanu este mai indragostita ca niciodata, iar asta o dovedesc postarile de pe rețelele de socializare, in care ii declara lui Gabi Badalau iubirea. Frumoasa vedeta nu a facut excepție nici de aceasta data, iar fanii au fost martori.

- Controversele continua in cazul presupusei relații dintre Bianca Dragușanu și fiul de milionar, Gabi Badalau. Dupa ce blondina și fostul ei soț, Alex Bodi, s-au desparțit și au spus ca nu mai doresc nici macar sa iși pronunțe numele, iata ca surse din anturajul celor trei fac o dezvaluire de-a dreptul…

- Daca anul trecut a traversat o perioada nu tocmai buna, iata ca acum Bianca Dragușanu e mai bine ca oricand. Vedeta se afla in Maldive alaturi de Gabi Badalau, potrivit surselor noastre, acolo unde traiește pe lux și opulența. S-a fotografiat in cele mai incendiare ipostaze, iar barbații sunt uimiți…

- Imediat dupa desparțirea de Bianca Dragușanu, Alex Bodi și-a gasit fericirea in brațele Dariei Radionova, femeia de care fosta lui iubita spunea tot timpul ca ii este amanta și ca iși petrece timpul cu ea atunci cand ei se cearta! Iata ca mai nou e iubita oficiala, iar tanara rusoiaca i-a facut o declarație…

- In urma cu doar patru luni showbizul romanesc primea o veste mare tocmai din Grecia, acolo unde Flick și partenera lui de viața și-au unit destinele! Cei doi s-au cununat civil in mare secret, iar astazi Denisa Hodișan i-a facut o declarație de dragoste partenerului sau!

- Luiza Radulescu Pintilie A iesit, de curand, de sub tipar, o noua carte semnata de scriitorul si jurnalistul Lucian Avramescu, purtand titlul „Confesiunile unui mut care a vorbit candva”. O carte ale carei file s-au scris, mai intai, intr-un cald si apropiat dialog cotidian al distinsului autor…