Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea canadiana de tenis Bianca Andreescu, castigatoarea ultimei editii a US Open si locul 6 mondial, a declarat forfait pentru Australian Open, ce are loc intre 20 ianuarie si 2 februarie la Melbourne, din cauza unei accidentari la genunchiul stang, pe care a suferit-o in toamna lui 2019, informeaza…

- Jucatoarea elvetiana Belinda Bencic, locul 8 WTA, va evolua la turneul de la Adelaide, la care participa si Simona halep, locul 3 WTA, au anuntat, miercuri, organizatorii, potrivit news.ro.Bencic a jucat in aceasta saptamana la Shenzhen, competitie la care a fost cap de serie numarul 1. Ea…

- Nike a facut publice imaginile cu echipamentul pe care Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) și Bianca Andreescu (19 ani, 5 WTA) il vor purta la Australian Open. Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, e program la Melbourne, in perioada 14-27 ianuarie 2020. Bianca Andreescu a fost modelul…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu si-a anuntat, joi, retragerea de la Turneul Campioanelor la tenis, care are loc la Shenzhen (China), din cauza unei accidentari la genunchiul stang, potrivit WTA. ''Am facut un RMN joi pentru a verifica genunchiul dupa meciul…

