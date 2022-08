Stiri pe aceeasi tema

Cantareata americana Beyonce va inregistra din nou o piesa de pe noul ei album, "Renaissance", din cauza unor versuri considerate ofensatoare de asociatiile care militeaza pentru drepturile persoanelor cu dizabilitati, informeaza BBC.

Cu cateva ore inainte de lansarea sa, programata pentru noaptea de joi spre vineri, mult asteptatul album al lui Beyonce, „Renaissance", a aparut pe Twitter, potrivit news.ro

Beyonce continua sa faca promovarea viitorului ei album si a prezentat lista cantecelor de pe "Renaissance" care va fi disponibil din 29 iulie pe toate platformele. „Sa creez acest album mi-a permis sa gasesc un loc in care sa visez si a fost o evadare in timpul unei perioade groaznice...

Artista americana Beyonce a lansat primul single, intitulat ''Break My Soul'', de pe mult asteptatul sau album, "Renaissance". Lansarea single-ului vine la scurt timp dupa anuntul de saptamina trecuta al vedetei, potrivit caruia ea va lansa cel de-al saptelea album de studio luna viitoare. Melodia ritmata,…

Cantareata americana Beyonce a dat de inteles joi ca urmatorul sau album, primul din ultimii sase ani, dupa mult apreciatul "Lemonade", lansat in 2016, s-ar putea numi "Renaissance", informeaza Reuters.