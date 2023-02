Beyonce a doborât un record istoric la Premiile Grammy. Lista câștigătorilor Beyonce a intrat in istorie dupa ce a primit, in noaptea de duminica spre luni, cel de-al 32-lea premiu Grammy din cariera, la cea de-a 65-a gala, la Los Angeles. Ea doboara recordul cu cele mai multe gramofoane castigate in cariera, pana acum acesta performanta fiind detinut de dirijorul Georg Solti (31). Cantaretul britanic Harry Styles a castigat trofeul la categoria "albumul anului", o surpriza in fata favoritelor Beyonce si Adele. "Incerc sa nu devin prea emotionata. Incerc doar sa ma bucur de aceasta seara. Vreau sa-i multumesc lui Dumnezeu pentru ca ma protejeaza. Iti multumesc,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Harry Styles, premiat la categoria "albumul anului"Interpretul britanic Harry Styles a premiul Grammy pentru cel mai bun album al anului, gratie materialului sau discografic intitulat „Harry's House", informeaza AFP, citat de Agerpres. La categoria „albumul anului" au concurat in acest an materialele…

- Paula Seling a adoptat in urma cu 6 ani o fetița, insa abia in urma cu cateva saptamani a dat vestea cea mare tuturor. Elena are 9 ani și este cea mai mare bucurie a artistei. Timp de 6 ani, Paula Seling nu a spus niciun cuvant despre faptul ca a adoptat o fetița impreuna cu fostul ei soț, Radu Bucura.…

- Cadou pentru fanii lor, Andra și Catalin Maruța au recreat o scena din filmul „Singur acasa”, care e cea mai urmarita pelicula de Craciun. Apar și alți membri ai familiei lor, tatal cantareței, sora ei, dar și alți apropiați. In recepția unui hotel, familia Maruța da din mana in mana ghiozdanul lui…

- Andia este una dintre cele mai in voga artiste ale momentului in Romania, iar piesele sale sunt auzite mereu la radio. Cantareața a fost invitata la podcastul lui Mihai Morar, unde a facut dezvaluiri neștiute despre ea.Andia este o fata simpla cu un talent extraordinar de mare. Artista a inceput cu…

- Dupa 3 ani in care Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au razboit prin tribunale pentru custodia copiilor, instanța a decis ca domiciliul celor doi baieți sa fie la mama lor. Cum a primit artista vestea. Claudia Patrașcanu este in culmea fericirii, dupa ce a aflat ca instanța a stabilit domiciliul…

- Maria Dragomiroiu nu ii va incanta pe romani la evenimentele sarbatori. Aceasta iși schimba obiceiul de 45 de ani, iar fanii trebuie sa se obișnuiasca cu acest lucru. Vedeta a vorbit acum despre meseria pe care o practica de zeci de ani, dar și despre programul pentru Craciun și Revelion. „,,Multumesc…

- Dida Dragan, una dintre cele mai iubite artiste din Romania, a vorbit intr-un interviu pentru Click! despre cel mai mare regret al sau. Ea este nevoita sa faca acum naveta intre Romania și Elveția.Dida Dragan a muncit enorm pentru cariera sa și a facut multe sacrificii de-a lungul timpului. Artista…