BestJobs: Disponibilizările masive din marile corporaţii IT din Vest au amplificat gradul de nesiguranţă în rândul candidaţilor din România ”Disponibilizarile masive din marile corporatii IT din Vest au amplificat gradul de nesiguranta in randul candidatilor din Romania, desi datele platformei de recrutare online BestJobs arata ca angajatorii continua intensiv cautarile pentru a acoperi necesarul de personal. Astfel, de la inceputul anului, angajatorii au contactat cu 45% mai multi candidati decat in aceeasi perioada din 2022”, mentioneaza platforma. In plus, tot mai multi aleg sa afiseze salariul in oferta de job, pentru a atrage candidati relevanti, in prezent gradul de transparentizare ajungand la 36%, cu 14% in crestere fata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

