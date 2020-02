Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul independent de Vermont, Bernie Sanders a castigat sambata alegerile interne ale Partidului Democrat in statul Nevada, consolidandu-si pozitia de favorit in cursa pentru a deveni candidatul la presedintie.

- Miliardarul american Michael Bloomberg a devenit tinta atacurilor la prima sa dezbatere televizata in vederea obtinerii investiturii democrate pentru cursa prezidentiala din SUA din toamna acestui an, transmit joi Reuters, AFP si DP, potrivit Agerpres. La dezbaterea din Las Vegas, din Nevada, statul…

- Primarul orașului New York, Bill de Blasio, il sprijina pe senatorul american Bernie Sanders in cursa din interiorul Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale de anul acesta, au anunțat reprezentanți ai echipei de campanie a lui Sanders, potrivit Reuters preluat…

- Pete Buttigieg conduce in alegerile din Iowa, prima confruntare din cadrul cursei pentru selectarea candidatului Partidului Democrat la functia de presedinte al SUA, potrivit rezultatelor parțiale, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.In urma rezultatelor primite de la 62% din…

- In Iowa, primul stat unde reprezentantii Partidului Democrat au votat pentru desemnarea candidatului la presedintia SUA, rezultatele intarzie semnificativ, semnaleaza Reuters si dpa. Democratii au precizat ca scrutinul nu a fost viciat de hackeri sau de modificarea datelor inregistrate. "Datele de baza…

- The New York Times (NYT) a anuntat duminica seara ca sustine in premiera doua candidate in alegerile prezidentiale din SUA din 2020, pe senatoarele Elizabeth Warren si Amy Klobuchar, fiind pentru prima data cand publicatia nu se poate pronunta in favoarea unui singur nume, informeaza luni AFP si dpa,…