Bernadette Szocs a atras toate privirile la o petrecere de Crăciun (Foto) Federația Romana de Tenis de Masa a organizat o petrecere de Craciun, in Poiana Brașov. Campionii de la tenis de masa au aratat ca știu sa se distreze. Bernadette Szocs este cea mai valoroasa jucatoare romana de tenis de masa. Sportiva a atras toate privirile la petrecere, datorita rochiei conceputa chiar de ea. „Aceasta rochie-salopeta este facuta la comanda, eu am venit cu ideea, iar prietena mea, care are un atelier, a creat-o”, a spus Bernadette Szocs. Premianții anului 2022 la tenis de masa Locul 1 – Bernadette Szocs. Locul 2 – perechea de dublu feminin, Eliza Samara și Andreea Dragoman și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

