Berlinul și Moscova au convenit asupra unei întâlniri în ianuarie Moscova și Berlinul au convenit asupra unei întâlniri &"la începutul lunii ianuarie&", ca parte a eforturilor de a potoli criza ruso-occidentala în jurul Ucrainei, a declarat sâmbata o sursa guvernamentala germana pentru AFP.

Aceasta întâlnire va avea loc între consilierul diplomatic al cancelarului german Olaf Scholz, Jens Ploetner, și trimisul Kremlinului în negocierile de pace din Ucraina, Dmitri Kozak.

Principiul acestei întâlniri a fost validat în cadrul unei convorbiri telefonice de joi între domnul Scholz… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

