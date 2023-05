Cristiano Bergodi (58 de ani), caștigator al Cupei Romaniei alaturi de Sepsi OSK in doua sezoane consecutive, a devenit primul antrenor din ultimii 16 ani care cucerește trofeul in minimum 2 ani la rand. Miercuri seara, Sepsi OSK a caștigat finala Cupei Romaniei, 5-4 la penalty-uri dupa 0-0 in cele 120 de minute de joc. Sezonul trecut, 2021/2022, covasnenii au caștigat trofeul in cele 90 de minute regulamentare, 2-1 cu FC Voluntari. ...