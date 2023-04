Benzema foarte aproape de podiumul celor mai buni marcatori din istoria campionatului Spaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid, campioana en titre a Spaniei, a suferit o infrangere umilitoare pe terenul formatiei Girona (scor 2-4), marti seara, intr-un meci contand pentru etapa a 31-a din Primera Division.Atacantul argentinian Valentin "Taty" Castellanos, fostul coleg al lui Alexandru Mitrita la New York City…

- Antrenorul italian Carlo Ancelotti a ținut sa-și felicite jucatorii dupa ce Real Madrid a invins Barcelona și s-a calificat in finala Copa del Rey. Ultimele cuvinte din discursul acestuia au declanșat fiesta in vestiar.Real Madrid a invins categoric miercuri seara, Barcelona, chiar pe terenul acesteia,…

- Atacantul francez Karim Benzema a primit nota zero (din zece) din partea cotidianului sportiv madrilen AS pentru prestatia sa in derby-ul de duminica seara, pierdut de Real Madrid in fata echipei de fotbal FC Barcelona (1-2), informeaza cotidianul L'Equipe, scrie Agerpres.Daca notele atribuite de…

- Atacantul francez al lui Real Madrid, Karim Benzema, nu s-a antrenat joi din cauza unei probleme la glezna si este incert pentru partida de sambata din La Liga cu Espanyol Barcelona, scrie AFP."Daca va putea efectua antrenamentul de vineri, atunci el ar putea sa joace cu Espanyol, altfel nu", a indicat…

- Campioana Spaniei, Real Madrid, a inceput deja castingul pentru atacantul de viitor menit a prelua ștafeta de la „Balonul de Aur” Karim Benzema. Mundo Deportivo a aflat care este cea mai noua ținta a gruparii blanco și cat ar costa transferului lui pe „Santiago Bernabeu”. Goncalo Ramos, cautat in vara…

- Karim Benzema se afla in ultimele luni de contract cu Real Madrid, iar accidentarile suferite in acest sezon i-au pus pe ganduri pe oficialii clubului de pe Santiago Bernabeu, care iau in calcul sa aduca un nou atacant care sa ocupe postul de titular.

- Karim Benzema (35 de ani), atacantul francez al campioanei Spaniei, Real Madrid, a atins o borna istorica, in urma „dublei” reușite in poarta celor de la Liverpool, in turul „optimilor” de finala din UEFA Champions League. Spaniolii s-au impus cu 5-2 in fața englezilor, chiar pe Anfield. ...

- Karim Benzema (35 de ani), atacantul francez al campioanei Spaniei, Real Madrid, a stabilit un record in meciul caștigat de gruparea de pe „Santiago Bernabeu”, scor 4-0, in fața lui Elche, in runda cu numarul 21 din La Liga. ...