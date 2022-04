Stiri pe aceeasi tema

- Villarreal, Real Madrid, Liverpool și Manchester City sint echipele calificate in semifinalele UEFA Champions League, ediția 2021-2022, transmite digisport.ro. Manchester City - Real Madrid și Liverpool – Villarreal, semifinalele UCL In “sferturile” de marți și miercuri, transmise in direct pe canalele…

- Karim Benzema a avut o seara perfecta in sferturile Champions League, reușind un hattrick in victoria cu 3-1 pe terenul lui Chelsea. Returul va avea loc pe 12 aprilie, pe stadionul „Santiago Bernabeu”Cine merge mai departe din „dubla” Chelsea - Real va juca in semifinale cu invingatoarea duelului Manchester…

- Francezul Karim Benzema, atacantul echipei Real Madrid, autorul unei triple in partida cu Chelsea Londra (3-1), s-a apropiat la un singur gol de polonezul Robert Lewandowski (Bayern Munchen), liderul clasamentului golgheterilor actualei editii a Ligii Campionilor la fotbal, conform Agerpres. Fii…

- Real Madrid este cu un pas in semifinalele UEFA Champions League, dupa 3-1 pe terenul lui Chelsea. Returul va avea loc pe 12 aprilie, pe stadionul „Santiago Bernabeu”Cine merge mai departe din „dubla” Chelsea - Real va juca in semifinale cu invingatoarea duelului Manchester City - Atletico Madrid. In…

- Barcelona o va intalni pe Wolfsburg, in prima manșa a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal feminin, pe 22 aprilie. Marți, clubul catalan a afișat semnul „fara bilete”, la doar 24 de ore dupa ce au fost puse in vanzare. Pe 30 martie, Barcelona a invins-o pe Real Madrid cu 5-2, in sferturile Champions…

- Astazi, incepand cu ora 13:00 in Romania, va avea loc tragerea la sorți pentru sferturile Champions League. Evenimentul va putea fi urmarit live pe GSP.ro. Cele 8 echipe din sferturi sunt Atletico Madrid, Bayern Munchen, Benfica, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Real Madrid și Villarreal. In aceasta…

- Karim Benzema (34 de ani) a facut meciul carierei cu PSG in returul „optimilor” Champions League. A reușit un hat-trick in decurs de 17 minute și a calificat-o pe Real Madrid in sferturile de finala, 3-2 la general. Evoluția atacantului francez l-a impresionat pe Micah Richards, fostul jucator al lui…

- Real Madrid s-a calificat in sferturile de finala ale Champions League dupa 3-1 in returul cu PSG (0-1 in tur). Elevii lui Carlo Ancelotti au sarbatorit in stil mare, alaturi de fanii prezenți pe Santiago Bernabeu. Echipele calificate in „sferturile” Ligii Campionilor: Bayern Munchen, Liverpool, Real…