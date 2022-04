Stiri pe aceeasi tema

- Jennifer Lopez s-a logodit cu Ben Affleck, partenerul ei, pentru a doua oara. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste și și-au unit destinele dupa 18 ani. In trecut, aceștia au luat decizia de a merge pe drumuri separate chiar cu o luna inainte de nunta. Artista a publicat mai multe imagini in…

- Diva pop Jennifer Lopez a anuntat vineri seara ca s a logodit cu actorul Ben Affleck, cu care a reluat legatura la inceputul anului 2021, la aproape doua decenii dupa ce cuplul a rupt planurile de nunta, urmand drumuri personale separate, informeaza EFE.Pe contul sau de Twitter, cantareata de origine…

- Jennifer Lopez și Ben Affleck și-au gasit casa mult visata, dupa luni de cautare. Noua locuința este perfecta, spun cei doi, pentru numeroasa lor familie. Cuplul a platit peste 50 de milioane de dolari pentru o casa uriașa situata in Bel-Air, Los Angeles, cu o suprafața de aproape 2.000 de... The post…

- Uneori, tot ce este nevoie este o a doua șansa. Actorul Ben Stiller și soția sa au decis sa se impace dupa o separare de 5 ani. Dupa impacarea lui Ben Affleck cu Jennifer Lopez in mai 2021, un alt cuplu a decis sa iși mai acorde o a doua... The post A doua șansa: Ben Stiller s-a impacat cu soția sa,…

- Pe 14 februarie, de Ziua Indragostitilor, Ben Affleck i-a facut cadou iubitei sale, Jennifer Lopez, un videoclip pentru piesa ei "On My Way" pe care l-a realizat el insusi, relateaza online ziarul spaniol ABC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Pe 14 februarie, de Ziua Indragostitilor, Ben Affleck i a facut cadou iubitei sale, Jennifer Lopez, un videoclip pentru piesa ei On My Way pe care l a realizat el insusi, relateaza online ziarul spaniol ABC. Ben Affleck 49 de ani si Jennifer Lopez 52 au avut in urma cu aproape doua decenii o relatie…

- Jennifer Lopez a aratat ca o adevarata mireasa la vizionarea oficiala a comediei romantice, Marry Me. Diva latino a impresionat la toate capitolele ndash; rochie, incalțari, bijuterii și coafura.

- E un tata exemplar! Chiar daca are o relatie noua, Ben Affleck este foarte apropiat de copiii lui, pe care ii are din unica sa casnicie. Recent a fost surprins cu doi dintre ei, scrie click.ro. Se iubeste de anul trecut, din aprilie, cu cantareata si actrita Jennifer Lopez (52 de ani), dar in acelasi…