Ministerul Afacerilor Externe din Romania a emis o atenționare de calatorie care vizeaza Suedia deoarece țara nordica reintroduce controlul la frontiera pana la 11 mai 2023.

Emilia Șercan vorbește in interviul pentru Europa Libera despre fenomenul vanzarii de doctorate, mai exact despre practica politicienilor de a pune alte persoane sa le scrie tezele de doctorat. E vorba de profesori universitari, asistenți care vor sa avanseze in cariera sau studenți.

Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe afirma ca a primit deja semnale din partea presedintiei cehe a UE ca raportul de evaluare privind aderarea Romaniei la Schengen, care urmeaza sa fie prezentat miercuri este unul pozitiv

Mii de persoane au participat marti la Nablus, in Cisiordania ocupata, la funeraliile a cinci palestinieni ucisi intr-o operatiune a armatei israeliene impotriva unei noi grupari de tineri combatanti implicati in atacuri, relateaza AFP.

Talibanii au tras focuri de arma in aer, joi, pentru a dispersa o adunare a femeilor, organizata in fata ambasadei Iranului de la Kabul in sprijinul femeilor iraniene din tara lor de mai multe zile, au constatat jurnalistii de la AFP, potrivit Agerpres.

1.059 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 168 mai puține fața de ziua anterioara, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii. Sunt anunțate și 4 decese COVID, anunța Mediafax.

Liderul majoritații din Senatul SUA, Chuck Schumer, considera ca democrații risca sa piarda controlul asupra Camerei Reprezentanților la alegerile parțiale din noiembrie.

Un reprezentant al Direcției de Informații a Ministerului Apararii al Ucrainei susține ca Rusia a pierdut pana acum mai mult de 55% din rachete. Potrivit acestuia, toamna va decide soarta razboiului.