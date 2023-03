Stiri pe aceeasi tema

Tehnicianul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a declarat, dupa victoria cu scorul de 5-2 din meciul cu Liverpool, ca inca nu este decisa calificarea in faza urmatoare a Ligii Campionilor si ca returul va fi dificil. De cealalta parte, Jurgen Klopp a afirmat ca Liverpool se va stradui sa obtina…

Formatiile Benfica Lisabona si Borussia Dortmund au inregistrat victorii in meciurile disputate, miercuri seara, in compania echipei FC Bruges, respectiv gruparii Chelsea Londra, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, scrie news.ro.

Echipa Atalanta Bergamo a reusit sa invinga in deplasare, cu 2-0, formatia Lazio Roma, sambata seara, in etapa a 22-a a campionatului de fotbal al Italiei, succes in urma caruia a urcat pe podium, continuandu-si lupta pentru calificarea in viitoarea editie a Ligii Campionilor, informeaza Agerpres.

Vicecampioana en-titre la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins sambata, in deplasare, formatia ceha DHK Banik Most, scor 35-26 (20-10), in etapa a X-a din grupa A a Ligii Campionilor. CSM continua sa fie liderul grupei.

FC Bruges, campioana en titre a Belgiei, a anuntat miercuri ca a pus capat contractului antrenorului Carl Hoefkens, numit in functie inaintea acestui sezon, informeaza presa sportiva belgiana, citat de Agerpres.

Artificii ''silentioase'' sau direct solicitarea de a interzice folosirea artificiilor de catre persoane fizice cu scopul de a proteja animalele sunt cateva dintre tendintele care marcheaza sarbatorile de iarna de anul acesta din Belgia, a relatat presa locala, citata de EFE.

Ministrii de Interne din Marea Britanie, Belgia, Franta, Germania si Olanda au convenit joi asupra unor planuri de a-si spori cooperarea pentru a contracara migratia ilegala in Europa si pentru a incerca sa-i opreasca pe traficantii care transporta ilegal persoane prin Canalul Manecii, potrivit Reuters.

CSM Volei Alba Blaj a fost invinsa de echipa franceza Volero Le Cannet cu scorul de 3-2 (25-23, 18-25, 23-25, 25-21, 15-7), miercuri seara, in deplasare, in primul sau meci din Grupa B a Ligii Campionilor la volei feminin, Agerpres.