Beneficiile vizitelor frecvente la stomatolog Prevenția este cea mai buna metoda de a evita problemele de sanatate in general, iar acest lucru se aplica și in cazul sanatatii orale.. Sanatatea orala este adesea lasata pe ultimul loc, deși afecțiunile iți pot afecta viața sociala, aspectul, dar iți pot amenința și starea de bine. Daca in aceasta perioada ai incercat sa stai departe de cabinetele medicilor de orice fel, nu uita ca ești responsabila pentru sanatatea ta și trebuie sa fii mereu atenta. Iata cateva dintre beneficiile vizitelor la stomatolog, pe care e recomandat sa le ții minte mereu: Prevenirea problemelor serioase O carie sau… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Diana Dumitrescu a precizat ca o lingurita de ulei de masline dimineata pe stomacul gol pentru a proteja peretii stomacului, facilita tranzitul si ajuta si la scaderea colesterolului din sange.Constanteanca Diana Dumitrescu a vorbit intr o postare pe blogul sau despre beneficiile multiple ale uleiului…

- Premierul Ludovic Orban susține ca, daca numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus nu va crește, iar situația generata de pandemie va fi ținuta sub control, nu va fi necesara instituirea starii de urgența dupa alegeri, in contextul in care sunt voci care spun ca imediat dupa vot vom intra in…

- Actrita a facut o postare pe retelele de socializare, prin care i-a indemnat pe oameni sa fie atenți cu sanatatea lor. Ea a dezvaluit cum se simte Sofia dupa intervenția chirurghicala pentru care i s-a facut anestezie generala. “Vreau sa va intaresc inca o data ideea. Poate nu realizați…

- In rutina noastra de ingrijire (corporala) zilnica, este foarte important sa nu sarim niciodata peste igiena orala, deoarece aceasta, chiar daca nu pare, este strans legata de sanatatea intregului organism. Mai concret, ingrijirea orala poate influența, fie pozitiv, fie negativ, sanatatea corpului.…

- Castraveti murati, gogonele sau varza. Nu sunt doar delicii culinare, preferate de toti romanii, dar si alimente care ajuta la cresterea imunitatii. In procesul de fermentatie se nasc bacterii care, impreuna cu flora din organism, ne ajuta in fata infectiilor de sezon.

- Relația dintre copil și medicul stomatolog nu este intotdeauna cea mai prietenoasa. Cei mici inca se tem adeseori sa mearga la dentist. Sanatatea orala este esențiala, iar obiceiurile sanatoase de ingrijire dentara trebuie implementate de la o varsta cat mai frageda. Tocmai de aceea, am stat de vorba…

- Mulți știu deja ca migdalele, sau consumul de nuci in general, reprezinta o metoda extraordinara pentru a te hrani in momentul gustarilor de la pranz, fiind o forma perfecta de a obține grasimi sanatoase in dieta ta. In plus, nucile sunt in mod obișnuit bogate in proteine. Ajuta la construirea mușchilor…

- Klaus Iohannis a declarat ca spitalele din Romania nu sunt bine dotate, nu exista exista proceduri bine stabilite, iar prevenția este practic inexistenta. Presedintele spune ca toate aceste lucruri trebuie schimbate si ca tocmai de aceea isi doreste un Guvern care sa fie respondabil si care sa puna…