Beneficiile împachetărilor cu nămol Baile cu namol terapeutic sunt cunoscute și utilizate de mii de ani, atat in stațiuni de balneo-terapie, cat și in cadrul unor centre spa. Deși pana in prezent mecanismul de acțiune al acestui tip de terapie nu a fost elucidat complet, terapia cu namol este folosita in tratamentul unei arii vaste de afecțiuni. Tulburari neurologice, reumatologice, cardiovasculare, afecțiunile ginecologice și afecțiuni ale pielii, toate par a-și gasi rezolvarea in aceasta metoda de tratament, numita fangoterapie și care face parte din procedurile ce țin de balneoterapie.Pe langa efectul terapeutic datorat proprietaților… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

