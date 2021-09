Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata Jennifer Lopez si actorul Ben Affleck au sosit joi la Venetia pentru a participa la Festivalul de Film, cei doi fiind vazuti tinandu-se de mana inainte de a se urca intr-un taxi acvatic cu care au fost condusi la hotelul de lux la care sunt cazati in orasul-laguna, relateaza Reuters.…

- Intr-o intervenție la Antena 3 , Dana Budeanu a dezvaluit ca a colaborat pe plan personal cu Jennifer Lopez. Vedeta celebra la nivel internațional a imbracat haine create de romanca in anul 2012. Mihai Gadea a dezvaluit in emisiunea sa faptul ca Dana Budeanu și Jennifer Lopez au o cunoștința comuna,…

- "Bennifer", cuplul format din Jennifer Lopez și Ben Affleck, a revenit in forța in topul celor mai in voga cupluri la momentul acesta. Mai sunt insa și alte cupluri "puternice", formate din celebritați bogate, care fie abia s-au format, fie sunt de ceva timp și rezista in showbiz.

- Cineasta neozeelandeza Jane Campion, spaniolul Pedro Almodovar, dar si italianul Paolo Sorrentino sau Ridley Scott se numara printre marii favoriti ai editiei de anul acesta a Festivalului de Film de la Venetia, ce se va desfasura in perioada 1 - 11 septembrie, transmite luni Reuters. …

- Trailerul filmului „Ultimul duel/ The Last Duel”, regizat de Ridley Scott, cu Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer si Ben Affleck in distributie, a fost lansat de studiourile 20th Century, potrivit news.ro. Filmul analizeaza ultimul duel consimtit din Franta, intre Jean de Carrouges si Jacques…

- A aparut trailerul oficial pentru unul dintre cele mai așteptate filme din acest an, “The Last Duel”, o drama istorica regizata de vizionarul Ridley Scott, caștigator a patru premii Oscar, avandu-i cap de afiș pe Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer și Ben Affleck. Bazat pe un scenariu semnat de Nicole…

- Jennifer Lopez si Ben Affleck au fost filmați în timp ce se sarutau duminica într-un restaurant din Los Angeles, parând sa confirme astfel zvonurile ca si-au reluat relatia care a dominat presa de tip tabloid în urma cu aproape 20 de ani, scriu Reuters și Agerpres. Mai…