Beltrame începe producția de oțel – beton după achiziționarea COS Târgoviște Dupa achiziția COS Targoviște in luna martie a acestui an, AFV Beltrame Group, unul dintre cei mai mari producatori de bare din oțel si oteluri speciale din Europa, a demarat procesul de recrutare de personal și modernizare a combinatului și a inceput producția de oțel – beton sub brandul Donalam, ajungand astfel la doua unitați de prelucrare a oțelului, in Calarași și Targoviște. Compania devine astfel singurul producator de otel-beton cu ciclu complet din Romania, urmand sa furnizeze circa jumatate din necesarul intern in sectorul construcțiilor, pentru a pune capat dependenței pieței locale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

