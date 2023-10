Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Marcel Ciolacu a discutat astazi, 7 septembrie 2023, cu reprezentantii bancilor de dezvoltare despre oportunitatea de colaborare in vederea operationalizarii viitoarei Banci de Investitii si Dezvoltare SA, printr un program de asistenta tehnica pentru transfer de cunostinte si dezvoltarea…

- Adrian s-a intalnit, pentru prima data, cu Daria, una dintre concurentele de la Mireasa pe care și alți baieți și-au dorit sa o cunoasca. Cei doi au avut parte de un blind date și au schimbat cateva impresii.

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat miercuri, dupa intalnirea cu omologul austriac, Gerhard Karner, ca obiectivul sau a fost sa construiasca azi un inceput de colaborare, sa intoarca pagina in subiectul Schengen.

- La Ministerul Afacerilor Interne s-au purtat discuții pentru a se face schimbari in ceea ce privește sistemul de avertizare RO-ALERT. Se intenționeaza imbunatațirea, actualizarea și extinderea RO-ALERT, pentru o avertizare cat mai eficienta și cat mai rapida a populației in cazul unor urgențe. Zilele…

- Potrivit MAE, partea romana a reiterat faptul ca, in cadrul dialogului diplomatic constant cu partea ungara, "a facut in mod repetat apel la retinere in declaratiile si mesajele publice ale oficialilor ungari aflati in vizite private in Romania, inclusiv in perspectiva Taberei de Vara de la Baile Tusnad…

- Zi plin la Palatul Victoria. Marcel Ciolacu a participat la consultari cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania. Iar de la ora 15, acesta ii primeste la sediul guvernului pe elevii romani care au obținut performanțe la Olimpiada Internaționala de Matematica din Japonia.

- Reprezentanții Guvernului, ai patronatelor și ai sindicatelor au decis luni ca valoarea tichetelor de masa trebuie sa fie majorata. Valoarea tichetelor de masa a fost majorata in prima reuniune a Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social coordonata de premierul Marcel Ciolacu. Intalnirea a…