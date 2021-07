Bella Hadid iubește din nou! Cine este noul iubit al modelului Dupa 2 ani de la desparțirea de artistul The Weeknd (31 de ani), pe numele sau real Abel Tesfaye, Bella Hadid (24 de ani) a confirmat in mediul online ca formeaza din nou un cuplu. Prima fotografie cu perechea o gasiți in GALERIA FOTO de mai jos! Bella Hadid iubește din nou! Cine este noul iubit al modelului Joi, 8 iulie 2021, Bella a publicat mai multe fotografii pe Instagram. Intr-una dintre imagini, modelul este surprins imbrațișand-l pe Marc Kalman, consultant de imagine. In dreptul postarii, Bella a scris: „Cea mai frumoasa perioada a vieții mele. Sunt sanatoasa, muncesc și sunt iubita”.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

