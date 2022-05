Stiri pe aceeasi tema

- Veteranul belgian Philippe Gilbert (Lotto Soudal), in varsta de 39 de ani, a castigat cea de-a 66-a editie a cursei cicliste de Patru Zile de la Dunkerque, fiind urmat in clasamentul general final la 4 secunde de compatriotul sau Oliver Naesen (AG2R Citroen) si 5 secunde de britanicul Jake Stewart (Groupama-FDJ).

Belgianul Philippe Gilbert (Lotto Soudal) a castigat duminica, la sprint, etapa a 3-a a cursei cicliste de Patru Zile de la Dunkerque, fiind cronometrat pe distanta de 170,1 km, intre Peronne si Mont-Saint-Eloi (Franta), cu timpul de 4 h 22 min 14 sec, potrivit Agerpres.Pe locurile urmatoare au sosit,…

Olandezul Dylan van Baarle (Ineos) a castigat, duminica, cea de-a 119-a editie a cursei cicliste Paris-Roubaix, fiind cronometrat pe distanta de 257,2 km cu timpul de 5h 37 min. 01 sec.

Ciclistul american Magnus Sheffield (Ineos) a castigat miercuri, in solitar, cursa Sageata Brabantului, care a avut loc pe distanta de 204,8 km, intre localitatile Leuven si Overisje, anunța agerpres.

Inotatoarea transgender Lia Thomas, de la Universitatea din Pennsylvania, a starnit indignare dupa ce concurat si a castigat cursa de 500 de yarzi (circa 457 metri) la campionatul universitar de natatie, conform news.ro.

Candidatul opozitiei sud-coreene Yoon Suk-yeol a fost ales presedinte in alegerile de miercuri, candidatul partidului de guvernamant Lee Jae-myung recunoscandu-si infrangerea si felicitandu-l pe adversarul sau.

Slovenul Tadej Pogacar (UAE Emirates) a castigat in stil de mare campion cursa clasica Strade Bianche din regiunea Toscana, dupa o evadare solitara cu 50 km inainte de sosirea la Siena, pe care plotonul nu a reusit s-o anihileze.

Ciclistul belgian Remco Evenepoel (Quick-Step) a castigat editia 2022 a Turului Algarve, cursa in care s-a mai impus si in urma cu doi ani, la finalul etapei a cincea (ultima), desfasurata duminica intre Lagoa si Alto do Malhao, in Portugalia, conform Agerpres.