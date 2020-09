Horoscop saptamanal BANI si SUCCES. Luna plina in Berbec. Influente in casa banilor!

Luna septembrie se incheie, lasand locul unui octombrie incarcat de evenimente astrale. Evenimentele principale ale saptamanii sunt intrarea in miscare directa a lui Saturn in Capricorn, precum si Luna plina in Berbec de la inceputul… [citeste mai departe]