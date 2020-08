Belgia plasează anumite zone din România pe lista roșie Belgia și-a actualizat sambata lista referitoare la regimul calatoriilor și a pus mai multe judete din Romania pe lista rosie a riscului epidemiologic, ceea ce inseamna ca pentru cetatenii romani care vin in Belgia din aceste zone vor fi obligatorii carantina timp de 14 zile și testarea COVID-19. Pe de alta parte, Belgia impune restrictii si propriilor cetateni […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

