Lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a primit miercuri premiul Saharov in cadrul unei ceremonii desfasurate la Parlamentul European, intr-un moment in care UE a decis sa extinda sanctiunile impotriva Minskului vizand in special societati, relateaza AFP. "Destinul nostru este sa castigam si vom castiga", a declarat miercuri lidera opozitiei fata de presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, Svetlana Tihanovskaia, dupa primirea premiului Saharov pentru drepturile omului, decernat in octombrie opozitiei democratice din Belarus. Fosta candidata in alegerile prezidentiale, refugiata…