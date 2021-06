Stiri pe aceeasi tema

- Liderul belarus, Aleksandr Lukasenko, a declarat ca nu este impotriva interogarii activistului Roman Protasevici de catre separatistii din estul Ucrainei. In acest sens, Lukasenko i-a invitat pe "anchetatorii" din Lugansk care au deschis un "dosar penal" impotriva lui Protasevici sa mearga la Minsk…

- ”Autoritatile ruse nu ne-au dat autorizatia de a ocoli Belarusul. In consecinta, am fost nevoiti sa anulam zborul de astazi intre Viena si Moscova”, a transmis compania intr-un comunicat.Informația a fost confirmata și de ministrul austriac al Transporturilor. In prezent, toate companiile grupului Lufthansa,…

- ”Nu am vazut nicio dovada credibila ca ceea ce susțin bielorușii este adevarat. Vom sprijini autoritațile europene daca vom primi o solicitare legala”, a precizat compania intr-un comunicat de presa, potrivit hotnews. In urma incidentului de duminica, autoritațile din Belarus au afirmat ca au cerut…

- Jurnalistul belarus a coordonat cel mai cunoscut canal media de opoziție in timpul manifestațiilor masive de anul trecut impotriva lui Aleksandr Lukașenko, dar era implicat de un deceniu in mișcarea de contestare a liderului autoritar, scrie Financial Times . Incredibila operațiune de capturare de duminica,…

- Includerea Statelor Unite, a Canadei și a Marii Britanii in ”Formatul Normandia” nu ar face decat sa incetineasca punerea in aplicare a Acordurilor de la Minsk, a declarat vice-speakerul Consiliului Federației, Konstantin Kosaciov, comentand inițiativa formulata, in acest sens, de președintele Ucrainei,…

- Mihai Fifor, fost ministru al Apararii in guvernele Tudose și Dancila, solicita președintelui Romaniei convocarea CSAT pentru decizii legate de situația tensionata din zona Marii Negre. Ședința ar fi necesara in contextul in care trupele rusești au adus la granița cu Ucraina peste 100.000 de soldați…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a invitat marti pe omologul sau rus, Vladimir Putin, sa se intalneasca in zona conflictului cu separatistii prorusi din estul Ucrainei pentru a face sa scada tensiunea dintre cele doua tari, transmit agentiile internationale de presa, noteaza Agerpres.…

- Președintele rus Vladimir Putin ar fi coordonat un efort al Rusiei de manipulare a alegerilor prezidențiale din 2020 in favoarea lui Donald Trump, arata un raport al serviciilor secrete americane dat publicitatii marti despre care surse citate de Reuters apreciaza ca este posibil sa duca la impunerea…