Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din vestul Rusiei a condamnat un martor al lui Iehova la șase ani și jumatate de închisoare pentru „extremism”, o sentința pe care organizația a descris-o ca fiind fara precedent în lungime și severitate, relateaza Moscow Times.Barbatul în vârsta…

- Ministerul Justitiei sustine ca autoritatile chineze au amanat din cauza pandemiei transferul in tara a lui Marius Balo, profesorul roman condamnat la 8 ani de inchisoare, aflat in detentie intr-un penitenciar din Shanghai. Conform unui comunicat al MJ, in urma demersurilor juridice si…

- Un fermier din Germania, in varsta de 55 de ani, a fost condamnat la 13 ani și 6 luni de inchisoare pentru ca și-a inecat soția cu gunoi lichid de grajd in 2018, dupa ce o instanța i-a respins afirmația conform careia ar fi fost vorba de un accident.Spiegel a relatat ca instanța regionala din Augsburg…

- Grupul de Comunicare Strategica precizeaza ca persoanele pot sa iasa din casa pentru a-și transporta soțul sau soția cu mașina la serviciu doar in anumite situații. Autoritațile au clarificat ce se intampla cu persoanele care ies din casa pentru a-și transporta soțul sau soția cu mașina la serviciu.…

- O tanara, mama a doi copii, trece prin momente cumplite dupa ce soțul ei a fost condamnat la inchisoare. Femeia susține, insa, ca decizia nu a fost corecta și cere sa se faca dreptate.

- Autoritațile vin cu noi raspunsuri la intrebari legate de modul de aplicare al Ordonanței militare nr.3.Poliția Romana a oferit o noua explicație la o intrebare aflata probabil in mințile multor romani carora in aceste zile le-a fost limitat drastic ieșitul din casa.Intrebare: Pot sa-mi transport cu…

- Belarus este singura tara europeana in care campionatul de fotbal se joaca. Presedintele Alexander Lukashenko a vrut sa dea si un exemplu si a disputat in weekend un meci de hochei pe gheata la Minsk, la finalul carui a afirmat ca "sportul este cel mai bun

- Guvernul rus a decis sa restricționeze temporar intrarea strainilor în țara pentru a preveni raspândirea epidemiei de coronavirus. De când va intra masura în vigoare. Masura nou introdusa de Guvernul rus vor intra în vigoare de miercuri și va dura pâna…