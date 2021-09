Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a anuntat duminica, in timp ce vizita manevrele militare comune ruso-belaruse Zapad-2021, ca tara sa va cumpara din Rusia armament in valoare de peste un miliard de dolari, relateaza agentiile EFE si DPA.

- Turcia ia in considerare achizitionarea unui nou lot de sistemul rus de rachete de aparare S-400, in ciuda faptului ca afacerea este un punct sensibil in relatia cu SUA, aliate in cadrul NATO, relateaza DPA. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca nu are "nicio rezerva" in…

- Moscova si Washingtonul impartasesc 'interese comune' cu privire la schimbarile climatice, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, primindu-l pe emisarul special american pentru clima, John Kerry, aflat intr-o vizita la Moscova, potrivit AFP. 'Problema legata de schimbarea climatica reprezinta…

- UE a impus luna trecuta sanctiuni economice ample Belarusului, avand ca tinta principalele industrii exportatoare si accesul la finantare, dupa ce Minskul a obligat un avion al Ryanair sa aterizeze pentru a aresta un blogger disident aflat la bord. Agentiile de rating si analistii spun ca sanctiunile…

- Autoritatile Myanmarului au ars sambata opiu, heroina, metamfetamina si alte droguri in valoare totala de peste o jumatate de miliard de dolari, confiscate de politie, ca avertisment dat traficantilor care par sa fi reusit sa evite restrictiile de calatorie impuse in contextul pandemiei de COVID-19,…