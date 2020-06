Beijingul invită Londra "să înceteze imediat orice ingerinţă" în problemele Hong Kongului China a cerut miercuri Regatului Unit "sa inceteze imediat orice ingerinta" in problemele legate de Hong Kong, dupa apelul Londrei de a nu impune o lege controversata, consacrata securitatii nationale, in acest teritoriu autonom, informeaza AFP. Acest proiect legislativ survine ca reactie la manifestatiile uriase impotriva influentei Beijingului, care au zguduit Hong Kongul in 2019. Ele au dus la violente si au intarit un curent pro-independenta pana atunci marginal, noteaza AFP. Proiectul de lege, care a obtinut aprobarea parlamentului chinez, dar care nu este finalizat, prevede pedepsirea activitatilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

