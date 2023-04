Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul SUA trebuie sa-și regindeasca propriile acțiuni și poziție fața de criza din Ucraina inainte de a critica China. O declarație in acest sens a fost facuta miercuri, la un briefing ordinar, de catre purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin. "China a cerut intotdeauna…

- China si-a exprimat marti, 21 martie, speranta ca deplasarea premierului japonez Fumio Kishida in Ucraina sa contribuie la ”racorirea situatiei” si ”nu opusul”, a declarat astazi purtatorul de cuvant al MAE de la Beijing, Wang Wenbin, transmite EFE și Agerpres . De asemenea, oficialul chinez a apreciat…

- Ministerul chinez de Externe a transmis vineri, 24 februarie, ca Statele Unite au refuzat sa raspunda la o cerere a Chinei privind furnizarea de informatii despre balonul pe care l-au doborat pe 4 februarie in largul coastei statului Carolina de Sud, relateaza Reuters. „SUA, de la recuperarea ramașițelor…

- Ministerul de Externe al Chinei a declarat luni ca Statele Unite nu sunt indreptatite sa „dea lectii" despre furnizarea de arme, in contextul in care oficialii americani sunt ingrijorati ca Beijingul ia in considerare furnizarea de „sprijin letal" pentru armata rusa, iar seful diplomatiei chineze, Wang…

- Ministerul de Externe al Chinei a declarat luni ca Statele Unite nu sunt indreptatite sa „dea lectii” despre furnizarea de arme, in contextul in care oficialii americani sunt ingrijorati ca Beijingul ia in considerare furnizarea de „sprijin letal” pentru armata rusa, iar seful diplomatiei chineze, Wang…

- Autoritațile japoneze au declarat marți ca suspecteaza „cu tarie” ca trei baloane spion chineze au intrat in spațiul sau aerian intre 2019 și 2021, potrivit CNN.Trei „obiecte zburatoare in forma de balon” au fost detectate intre noiembrie 2019 și septembrie 2021, a spus Ministerul Apararii japonez,…

- Baloanele americane intra frecvent, ilegal, in spațiul aerian al altor țari, acest tip de aparate survoland de mai mult de zece ori spațiul aerian al Chinei in ultimul an, fara aprobarea autoritaților chineze, a declarat Wang Wenbin, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe. Oficialul…

- Ministerul de Externe de la Beijing a afirmat ca teritoriul Chinei a fost strabatut in repetate randuri de baloane americane, iar autoritațile au raspuns incursiuni intr-o maniera „responsabila si profesionista”, relateaza BBC . Acuzația vine dupa ce, pe 4 februarie, SUA au doborat un presupus balon…