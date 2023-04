Bed Bath & Beyond a depus o cerere de protecţie faţă de creditori potrivit legii falimentului Retailerul de bunuri pentru casa, care a devenit popular in anii 1990 ca destinatie de cumparaturi pentru cuplurile care se pregatesc de nunta si pentru nasterea unui copil, a observat o scadere a cererii in ultimii ani, deoarece strategia sa de a vinde mai multe produse sub marca magazinului a esuat. Masurile de anul trecut de a abandona aceasta strategie si de a aduce mai multe marci nationale pe care cumparatorii le recunosc nu au dat semne de functionare, compania raportand o pierdere de aproximativ 393 de milioane de dolari, dupa ce vanzarile au scazut cu 33% pentru trimestrul incheiat pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul american pentru faliment Michael Kaplan a suspendat temporar cea mai mare parte a litigiilor in timpul unei audieri in Trenton, New Jersey. Decizia, in cea mai mare parte, a dat curs unei cereri din partea J&J de inghetare a dosarelor in timp ce compania incearca sa ajunga la o intelegere…

- Companiile europene din domeniul tehnologiilor curate se uita la SUA ca la o baza de operațiuni mai buna, datorita Legii de reducere a inflației(IRA), care ofera beneficii de miliarde de dolari. Mai precis, 375 de miliarde de dolari (341 de miliarde de euro) pentru industriile regenerabile.Compania…

- Compania aeriana romana Blue Air se confrunta cu dificultati financiare din 2019 si, incepand din martie 2020, la fel ca alte intreprinderi active in sectorul aviatiei, a fost grav afectata de pandemia de coronavirus. Din noiembrie 2022, Blue Air a incetat sa functioneze, deoarece autoritatile romane…

- Procesul, despre care nu au fost inca publicate detaliile, a fost depus la tribunalul regional Nijni Novgorod, pe 7 aprilie. Volkswagen a refuzat sa comenteze. Grupul GAZ incearca deja sa recupereze 15,6 miliarde de ruble de la fostul sau partener, intr-un proces separat. Volkswagen a oprit operatiunile…

- Compania cu sediul in New Jersey a declarat ca intelegerea propusa, care are inca nevoie de aprobarea unei instante de faliment, "va rezolva in mod echitabil si eficient toate cererile de despagubire care decurg din litigiile privind talcul cosmetic", transmite AFP preluat de Ziare.com .Daca va fi aprobata…

- Meta Quest Pro va fi vandut la pretul de 999 de dolari, in scadere fata de pretul de lansare de 1.499 de dolari, iar versiunea Quest 2 de 256 GB la 429 de dolari, in scadere de la 499 de dolari, a declarat vineri directorul general Mark Zuckerberg, intr-o transmisie pe platforma sa de socializare Instagram.…

- Fabrica de sarma Dan Steel Beclean a fost scoasa la vanzare cu 28,8 milioane de euro, de lichidatorul care se ocupa de falimentul companiei. Activitatea fabricii a fost oprita anul trecut. Potrivit Profit.ro , fabrica de sarma de la Beclean a omului de afaceri Vasile Dan a fost scoasa la vanzare cu…

- Adidas a avertizat asupra impactului asupra profiturilor sale dupa ce a pus capat parteneriatului Yeezy cu rapperul și creatorul de moda Kanye West, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …